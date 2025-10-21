إطلالة رومانسية لـ علا رشدي برفقة زوجها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها صورا جديدة  من أحدث ظهور لها من مهرجان الجونة السينمائي.

وخطفت علا رشدي الأنظار رفقة زوجها الفنان أحمد داوود بإطلالة جذابة أنيقة إذ ارتدت فستان ستان باللون البني.


ويُكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة فيرأسها مهدي فليفل، ويشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما وتضم لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، أما بالنسبة للجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) فتضم أمنية عادل، باميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات، بينما لجنة جائزة نتباك فتترأسها آن ديمي جيرو، بعضوية جان مارك ثيروان، والمخرجة هالة خليل.

