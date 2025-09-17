علا رشدي تخطف الأضواء في أحدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

شاركت الفنانة علا رشدي، صورا جديدة مع جمهورها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت علا، في الصور بإطلالة بسيطة بالكاجوال ، وقد حازت علي اعجاب متابعيها.

وكانت والدة الفنانة علا رشدي اتهمت خادمتها بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار من شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول يفيد بتلقي بلاغ من والدة الفنانة علا رشدي بتعرضها للسرقة.

وبالفحص، تبين أن البلاغ تضمن اتهام والدة الفنانة لخادمتها بالسرقة، حيث اكتشفت اختفاء مبلغ 10 آلاف دولار من منزلها.

وشكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم، والتحقق من صحة الاتهام من خلال تتبع خط سير الخادمة ومراجعة كاميرات المراقبة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.