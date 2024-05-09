أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس أننا اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى كارثة نووية، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية هي بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا سلاح ردع.

وأضاف رئيس بيلاروسيا خلال مشاركته في احتفالات روسيا بعيد النصر "عليك أن تبقي مسحوقا جافًا، بما في ذلك هذا السلاح الفتاك، هذا سلاح ردع، الجميع يقول ذلك بالنسبة لنا ولروسيا، هذا سلاح ردع حصريًا".

وشدد على ضرورة صيانة الأسلحة بشكل صحيح، ولكي تستخدمها بشكل صحيح، تحتاج إلى التدريب، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأوضح لوكاشينكو أنه في الوقت نفسه، فإن الإعلان العلني عن مناورات بين روسيا وبيلاروسيا بأسلحة نووية تكتيكية يرجع إلى الوضع في العالم وتصاعد التوترات.

وأكد رئيس بيلاروسيا "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى كارثة نووية".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن بيلاروسيا ستنضم إلى روسيا في المرحلة الثانية من التدريبات لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وفي 6 مايو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بدأت الاستعدادات لإجراء تدريبات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية وسوف تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وستجرى المناورات من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية للقيام بمهام قتالية.

وستجرى التدريبات ردا على تهديدات من "مسؤولين غربيين أفراد ضد الاتحاد الروسي".