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رياضة

إدين دجيكو مهاجم روما الإيطالي يعلن إصابته بـ كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:32 م
دجيكو
دجيكو
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إسماعيل محمود
أعلن البوسني إدين دجيكو، مهاجم نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

دجيكو نشر رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام" جاء فيها:" أهلا بالجميع، لقد شُخصت بالإصابة بفيروس كورونا المستجد لسوء الحظ، وكما تعرفون يجب أن أحترم قواعد الحظر الصحي."

وأضاف:"أريد أن أؤكد لكل شخص يعرفني أنني لحسن الحظ لم تظهر عليً أي أعراض للمرض."

وأكمل قائلًا:"لأيام قليلة، سأكون مضطرًا على الابتعاد عن زملائي في الفريق لكن عقلي وقلبي سيظلا معهم.. هيا روما."

وتأكد غياب دجيكو عن منتخب بلاده البوسني في فترة التوقف الدولية المقبلة والتي سيستكمل فيها مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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