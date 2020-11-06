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أخبار العالم

تضرعا إلى الله.. أنصار ترامب يلجأون للصلاة أمام مراكز فرز الأصوات|شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:09 م
أنصار ترامب يصلون
أنصار ترامب يصلون أمام مركز لفرز الأصوات
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صدى البلد
أدى أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، صلاة خارج مركز فرز الأصوات بمقاطعة كلارك فى ولاية نيفادا أمس الخميس بينما استمرت عمليات فرز الأصوات أثناء الليل.

وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية أن جماعة من مؤيدى الرئيس دونالد ترامب "تضرعت إلى الله" آملة أن يتمكن ترامب من تحقيق انتصار في الولاية التي تكشف المؤشرات حتى الآن تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن فيها.

وتظهر اللقطات مؤيدي ترامب يركون خارج مركز فرز الأصوات بمقاطعة كلارك ويرتدون قبعات حملة ترامب الانتخابية الحمراء، يؤدون صلوات فردية ودعوات على أمل أن يتمكن الرئيس من سد الفجوة بينه وبين منافسه جو بايدن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يحافظ حاليًا على تقدم ضئيل على ترامب بولاية نيفادا، حيث حصل نائب الرئيس السابق على نسبة بلغت 49.4 % مقابل 48.5 % لصالح ترامب.

وقال سكرتير ولاية نيفادا إن هناك 190 ألف بطاقة اقتراع متبقية لفرزها بالولاية، مع انتهاء فرز الأصوات بنسبة 90% فى مقاطعة كلارك.

وأصدرت حملة ترامب اليوم الجمعة بيانًا يوضح أن هناك آلاف الأفراد الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد بشكل غير صحيح في ولاية نيفادا، على الرغم من عدم تقديم أي دليل.

ورفع الحزب الجمهوري دعوى قضائية بولاية نيفادا، تتهم بحدوث 3602 حالة تزوير في التصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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