شبيهة إلهام شاهين.. إسراء صبري تشارك في حظر تجول

تشارك الفنانة الشابة إسراء صبرى فى فيلم "حظر تجول" مع النجمة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، والذى انتهى تصويره منذ أيام.





وقالت إسراء إنها تم اختيارها نظرا إلى تشابه شكلها مع الفنانة إلهام شاهين، حيث تجسد ضمن أحداث العمل شخصية فاتن، نفس شخصية إلهام شاهين فى سن صغيرة، التى تتعرض لبعض المشاكل تعرضها للسجن حوالى 20 سنة، وقتل زوجها بسبب ظهوره بوضع غير مناسب مع ابنتها، وبعد خروجها من السجن تستكمل شخصيتها الفنانة إلهام شاهين.





وأضافت أن أحداث الفيلم لا ترتبط بالسياسة، وتراهن على الدور الذى تقدمه بقوة، وتعتبره خطوة مهمة فى حياتها الفنية، بعد مشاركتها فى أكثر من عمل سابق، منها الجزء الأخير من مسلسل "ليالى الحلمية" ومسلسل "محمود المصرى" مع الراحل محمود عبد العزيز.