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فن

خلينى أشوفك تاني لـ رامي صبري تحصد 3.5 مليون مشاهدة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:00 م
رامي صبري - خلينى
رامي صبري - خلينى أشوفك تانى
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شيري نبيل
حققت أغنية "خلينى أشوفك"، للفنان رامى صبرى، 3 ملايين و597 ألف مشاهدة؛ بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 7 أكتوبر الماضي. 

أغنية «خلينى اشوفك» لـ رامي صبري، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ماستر: جلال الحمداوي.

يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا. 

الأغنية الأخيرة «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي. 

وحقق رامي صبري، نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي 2020 من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

وتقول كلمات أغنية "فرصة تانية": غريب الحب مين فاهمه .. ما بين اتنين بيتفارقوا ..وبين اتنين بيتفاهموا .. في حد الحب ده سارقه وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها وأهو بنصلح غلطات بعد ما عيدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين وإن كان فيه حاجة إحنا خسرناها هنعوض في الجايات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين".

"ونروح و نسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو ييجي لأي حبيب يفكره باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب.. رايحين على فين ويا ترى هنقابل مين نرتاح وياه بعد فراق الغاليين الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسين".

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