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رياضة

نجم ريال مدريد على رأس قائمة صغار السامبا في مواجهة المنتخب الأولمبي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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محمد سمير
كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن أسباب استبعاد عمر مرموش لاعب فولفسبورج من القائمة.

وقال غريب عبر أون تايم سبورتس 2: "استبعاد مرموش جاء لأسباب فنية، تابعناه في المباريات التي خاضها مع فريقه خلال فترة كورونا، وحاليا عليه أن يثبت نفسه ويشارك في المباريات".

وتابع: "لدينا لاعبين مصريين كثر لو احترفوا في أوروبا سيشاركون ويثبتون قدراتهم".

وأردف: "لدينا وفرة من اللاعبين في المنطقة الهجومية رغم تواجد رمضان صبحي وطاهر ومصطفى محمد في المنتخب الأول".

وتابع: "نمتلك صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وعبد الرحمن مجدي وناصر ماهر وأحمد حمدي وفادي فريد وكريم الطيب وشيكا وإمام عاشور، يجب أن يحصلوا جميعا على الفرصة".

وأضاف: "الجزء الأول من بعثة منتخب البرازيل الأولمبي وصل إلى مصر ويضم 7 لاعبين وبعض المدربين المساعدين".

وواصل: "منتخب البرازيل الأولمبي سيلعب ضدنا بقائمة تضم 23 لاعبا محترفا على رأسهم رودريجو نجم ريال مدريد".

وشدد على أن الأولوية في الاختيارات للمنتخب الأول، مضيفا أن التواجد في المنتخب الأولمبي يفيد اللاعبين وأنديتهم لأنهم يخرجون في إعارات للمشاركة والانضمام للمنتخب.

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