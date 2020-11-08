مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة .. علي جمعة يوصي بهذا الذكر ويستهين به الكثيرون

قال

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مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك ذكرًا يعد مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، وكذلك من أسباب تكفير الذنوب وتفريج الكروب، فيما يستهين به الكثيرون ويتركونه، فلا يلتزم به إلا القليل.





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وأوضح « جمعة » عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- تكفر الذنوب، و تفرج الكروب، وتيسر الغيوب، فهو المصطفى الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى مفتاحًا لسعادة الدارين، والصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- تجعل الإنسان من أحبائه في الدنيا والآخرة.









وتابع: أما في الدنيا فيقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «حياتي خير لكم؛ تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم؛ فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيء استغفرت الله لكم» ، ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة»، ويقول: «إِنَّ الْبَخيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» -صلى الله عليه وسلم-.









وأضاف أنه استهان الناس بكثرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فتركوها، وما التزمها إلا الأقل، وقد كنا شعبًا محبًّا لرسول الله في الظاهر والباطن، مكثرين من الصلاة عليه في الليل وفي النهار، حتى كان البائعون ينادون بالصلاة عليه على سلعهم، ورفع ذلك في أزماننا النكدة، كما رفع التأسي به -صلى الله عليه وسلم- في حياتنا .









وأوصى قائلًا: فلا تستقلوا الصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ فإنها عند الله عظيمة ؛ إنها تحفظ الإنسان من الذنوب ، وإنها تستر من العيوب ، إنها كنز معنا لا نحسن استعماله، ولا نحسن أن نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى.