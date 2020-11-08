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أخبار البلد

إقبال متوسط من الناخبين على لجان مصر الجديدة بعد انتهاء الاستراحة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:22 م
ناخبين 2020
ناخبين 2020
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كريم ناصر - أسماء الحسيني - إيهاب أشرف
افتتحت لجان مدرسة الطبرى الثانوية الثانوية بدائرة مصر الجديدة ، ابوابها الرابعة مساء بعد انتهاء الاستراحة فى ثانى ايام الانتخابات ، وسط اقبال متوسط من المواطنين للإدلاء باصواتهم فى الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ . ولوحظ ان الاقبال الاكبر كان من كبار السن و السيدات على اللجان الانتخابية ، وقد ساعد رجال الشرطة على توفير الكراسى المتحركة لهم و تقديم يد العون لهم لتسهيل عملية التصويت .

 انطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة. يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

 حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر. يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا. وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا. ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
إقبال متوسط من الناخبين على لجان مصر الجديدة بعد انتهاء الاستراحة
إقبال متوسط من الناخبين على لجان مصر الجديدة بعد انتهاء الاستراحة
إقبال متوسط من الناخبين على لجان مصر الجديدة بعد انتهاء الاستراحة

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