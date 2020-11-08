بنسبة 40%.. ارتفاع في نسبة الزواج في الفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة

سجلت نسبة للازواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) خلال 2019 طبقا لفئات السن، أعلى نسبة حيث بلغ عدد العقود بها 372272 عقدًا تمثل 40.1 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (من 60 إلي أقل من 65 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 7518 عقـــدًا تمثل 0.8٪ من جملة العقود.

جاء ذلك وفقا، لـ النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء .

وسجلت أعلى نسبة للزوجات في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) طبقا لفئات السن، حيث بلغ عدد العقود بها 335619 عقدا تمثل 36.2٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1119عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود.

وبلغ عدد عقود الزواج 927844 عقداُ عام 2019 مقـابل 887315 عقدًا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225929 إشهادًا عام 2019 مقابل 211554 إشهادا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8٪