تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بالمشاركة الفعالة للمرأة في انتخابات النواب

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بانتخابات مجلس النواب بمرحلتيه الأولى والثانية، ورصدت غرفة العمليات أن نسبة المشاركة في اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الثانية اقترب من 14%، وحتى الآن لم يتم حصر اليوم الثاني لكثافة التصويت خاصة في النصف الثاني من اليوم، وهو الأمر الذي يرجح أن تكون نسبة المشاركة في اليوم الثاني أبر من اليوم الأول.





وأعلنت غرفة العمليات تقاريرها على مدار أيام التصويت، موضحة مشاهدات متابعيها ورصدهم لسير العملية الانتخابية التي جاءت كالآتي:





أولا:

انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات في المرحلتين وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، وكانت أبرز المخالفات التي رصدناها استمرار كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج اللجان، وتوزيع بعضهم للسلع التموينية، إلا أن حرص السادة القضاة رؤساء اللجان على تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حافظ على حياد ونزاهة الانتخابات داخل اللجان بمختلف المحافظات، وهو الأمر المتوافق مع المعايير الدولية للنزاهة والشفافية المتبعة في هذا الشأن.





وأهابت التنسيقية بكافة السياسيين والمرشحين في أي انتخابات قادمة أن يلتزموا بقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، واحترام الصمت الانتخابي الذي تقرره، ولقد كان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين 28 مرشحًا على نظام القائمة و6 مرشحين على النظام الفردي في مرحلتي الانتخاب، وقد حرصنا أن يلتزموا جميعًا بكافة القرارت وعلى رأسها الصمت الانتخابي واحترامه، لنضرب بذلك مثالا للسياسة بمفهوم جديد، القائمة علي احترام الدستور والقانون.





ثانيا:

أكدت أن الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الهجرة وتطبيقها في كافة اللجان من خلال إدارة الطب الوقائي قد ساهمت في طمأنة المواطنين مما رفع كثافة تصويتهم في العملية الانتخابية.





ثالثا:

تصويت السيدات والشباب كان في مقدمة مشهد الانتخابات بمختلف المحافظات وتصدرت المرأة المصرية المشهد كعادتها في كل محفل انتخابي.





رابعًا:

عملية التأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة كانت بدرجة عالية من الكفاءة والتنظيم والتعاون، لإنجاح التجربة الانتخابية.





خامسا:

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها بشكل احترافي مطبقة المعايير الدولية وبذلت مجهودا مضاعفًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، وهو الأمر الذي أشادت به البعثات الدولية المتابعة للعملية الانتخابية.





سادسا:

إن وزارة الخارجية المصرية قامت بدور كبير في إنجاح تصويت المصريين بالخارج عبر آلية البريد بشكل احترافي، رغم صعوبة الظرف الراهن من انتشار جائحة كورونا في العالم، وكذلك الدور الكبير الذي لعبته وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لتشجيع المصريين في الخارج وتوعيتهم بطريقة التصويت.





وقالت التنسيقية: تنتهي اليوم الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتيها، وتتبقى جولة الإعادة بمرحلتيها كذلك، لتستكمل مصر مؤسساتها الدستورية.





واختتمت: نفخر اليوم بحياتنا البرلمانية العريقة، حيث عرفت مصر الحياة النيابية منذ أكثر من 154 عاما، مع إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، ليكون أول مجلس نيابي في المنطقة العربية وفي إفريقيا كذلك، ومع دستور 1923 عرفت مصر نظام المجلسين "النواب والشيوخ" وهو النظام الذي تطبقه مصر الآن، بانتخاب مجلسيها الشيوخ ثم النواب لتضع على عاتقهم صياغة التشريعات وممارسة أعمالهم الدستورية من أجل مصالح المواطنين ورفعة وطننا الغالي مصر.