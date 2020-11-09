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التحقيق قبل الحل.. الزمالك: مصير مجلس إدارة النادي ليس قرار وزير الرياضة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:18 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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عبد الخالق صلاح
أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لا يملك حل مجلس إدارة القلعة البيضاء، طبقا لقانون الرياضة في عام 2017؛ موضحا أن قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك ليس في يد وزير الرياضة، وفي حال وجود مخالفات يجب التحقيق مع المجلس الحالي قبل اتخاذ أي قرار ضده بشأن الحل.

وأوضح زادة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد» برنامج «على مسئوليتي»، أنه يرفض كل ما يقال حول وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك، مؤكدا أن وزارة الرياضة تقوم بمراقبة الأمر ومجلس الإدارة فسر سبب وجود مبالغ في خزينة النادي.

وأشار زادة، إلى أن مجلس إدارة الزمالك وفر الأموال خلال فترة تواجده بعدما وصل وكان لا يوجد سوى 6 آلاف جنيه فقط في خزينة القلعة البيضاء، مؤكدا أن الأموال الموجودة حاليا في الخزينة خوفا من تعرض الأموال للحجز في حال وضعها في أي بنك.

وقال زادة: «قد نلجأ للقضاء الإداري لمنع قرار حل مجلس الإدارة في حال تدخل وزارة الرياضة في هذا الأمر»".

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