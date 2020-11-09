هل دفع نادي الزمالك فاتورة كهرباء بقيمة مليون و200 ألف جنيه مرتين؟

قال المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الحدث الأهم الآن هو النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك وهو عرس كروي تاريخي يقام لأول مرة بين ناديين من دولة واحدة.









وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي «أحمد موسى» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ، أن المباراة تحظى بالاهتمام الأول والأخير وهدف مجلس إدارة الزمالك خروج المباراة بصورة رائعة تليق بمصر ونتنمى بالتأكيد التوفيق للزمالك والمجلس يعمل جاهدا من أجل الفوز.









وتابع أنه يتم تداول بعض الأخبار في السوشيال ميديا حول تعيين مجلس إدارة جديد للنادي في ظل وجود قامات قانونية كبيرة في المجلس مؤكدا أنه لا يجوز للوزير إصدار أي قرارات بحل مجالس الإدارات وضمنها مجلس إدارة نادي الزمالك حتى لو كان هناك مخالفات مالية وكل ما يملكه تحويل المخالفات للجهاز المركزي للمحاسبات ويتم الرد عليه من النادي خلال 30 يوما وهذا ما ينص عليه قانون الرياضة 71 لسنة 2017.









وأوضح أنه في حال وجود جرائم يتم التحويل للنيابة وليس حل المجلس فلا يجوز للوزير حل المجلس بأي حال من الأحوال .









وأشار إلى أنه في حال حل مجلس إدارة نادي الزمالك من جانب وزير الشباب والرياضة سيتم اللجوء للقضاء الإداري وهي قضية مضمونة «تخلص في ساعة».









وأكد زادة أن خزينة النادي بها أموال حوالي 19 مليونا وتم تفسير وجود أموال في الخزينة من قبل بسبب الحجز على أرصدة النادي من جانب البعض وعندما يفتح النادي حسابا في أي بنك يتم الحجز عليه. مشيرا إلى أن بعض الملاحظات غير حقيقية مثل ما تردد عن دفع فاتورة كهرباء بقيمة مليون و200 ألف جنيه مرتين وهو غير منطقي ولم يحدث على الإطلاق .









ونفى زادة تلقي النادي مبلغ مليون دولار على حساب كريمة أحد أعضاء مجلس إدارة النادي كما نفى وجود موظف في النادي يمتلك وديعة بقيمة 27 مليون جنيه .