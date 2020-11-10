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أخبار العالم

فوكس نيوز تدير ظهرها لـ ترامب بوقف بث عن تزوير الانتخابات.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:15 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
يبدو أن قناة "فوكس نيوز" التي كانت تدعم الرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب، سلمت بالأمر الواقع وأدارت ظهرها له، حيث قطعت بثها لكلمة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكناني، بعد أن كررت الادعاءات بشأن تزوير الأصاوت في الانتخابات الأمريكية.


وقالت شبكة "فوكس نيوز" إنها لا تستطيع الاستمرار في بث تلك الادعاءات الكاذبة، حيث لم تقدم ماكناني بشأنها أي دليل داعم.


يأتي ذلك في الوقت الذي يقال فيه إن ترامب يخطط لحرب قانونية لمدة 30 يومًا، نظرًا لأنه يرفض قبول نتيجة الانتخابات.


وقالت كايلى ماكنانى، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات لم تنته بعد فى جملتها الانتخابية، موضحة أن الديمقراطيين رحبوا بـ"التزوير" و"التصويت غير القانوني" في انتخابات 2020.


لتقطع القناة البث وقال المضيف نيل كافوتو: "توقفوا، توقفوا، أعتقد فقط أننا يجب أن نكون واضحين للغاية: إنها تتهم الطرف الآخر بالترحيب بالاحتيال والتصويت غير القانونى، ما لم يكن لديها المزيد من التفاصيل والأدلة لدعم ذلك، لا يمكننى أن أستمر فى عرض ذلك لكم".


وكان ينظر للقناة على أن لها نزعة محافظة وتبث برامج تحمل آراء لصالح ترامب، وبعد أن كانت تنشر نتائج تظهر تفوق الرئيس المنتهية صلاحية، أعلنت فوز جو بايدن بالانتخابات.



وعلى الرغم من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن، إلا أن ترامب رفض النتائج والتنازل عن الرئاسة.

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