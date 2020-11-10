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إسكندرية على موعد مع نوة المكنسة خلال نوفمبر.. كساحات مجانية للسيارات في موسم الأمطار.. ورفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى في الأحياء

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم المحافظات
النوة قادمة.. الإسكندرية ترفع تجمعات الأمطار استعدادا لموجة أسوأ
* أمطار شديدة تضرب الإسكندرية صباح اليوم
المحافظة تواصل أعمال كسح تجمعات الأمطار


عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من فجر اليوم، الثلاثاء، بعد يوم من من الهدوء النسبي في الأحوال الجوية، وذلك كجزء من نوة المكنسة التي تستمر لنهاية الشهر، وتزداد ذروتها في الأيام الخمسة الأخيرة.

وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وبدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية، التي لا تزال تشهد سيولة مرورية ملحوظة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، خلال يومي السبت والأحد، هطول سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

كان ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

كما وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتخصيص سيارة "كساحة" من المحافظة كخدمة مجانية للمواطنين الذين تتعرض سيارتهم إلي أعطال أثناء سقوط الأمطار الشديدة التي تمر بها المحافظة. 

يأتي هذا حرصًا من محافظة الإسكندرية علي توفير خدمات طارئة للمواطنين أثناء الأزمات.

وعلي من يرغب الاستفادة من تلك الخدمة المجانية وقت الحاجة إليها الإتصال علي أرقام غرفة عمليات المحافظة الآتية؛ ( 034234131_  034234132 _ 034234133_ 034234134 _ 034234135 _ 034234136 _ 034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بميدان مثلث الشركات بوادي القمر وعدد من المناطق الأخرى بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها المحافظ لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية. 

وتابع المحافظ أعمال كسح تجمعات الأمطار وسيولة الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية

وأوضح الشريف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسى، رئيس حي العجمي.

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