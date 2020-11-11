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رياضة

سوهاج يبدأ مبارياته مع ديروط.. ويختتم بـ الإعلاميين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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رباب الهواري
يبدأ فريق سوهاج أحد أندية دوري القسم الثانى بالمجموعة الأولى "مجموعة الصعيد" مبارياته بلقاء مع فريق ديروط ، وذلك بعد اجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصري.


وإليكم مواجهات الفريق خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد:

١-سوهاج × ديروط
٢-كيما أسوان × سوهاج
٣-سوهاج × بترول أسيوط
٤-قنا × سوهاج
٥-تليفونات بني سويف × سوهاج
٦-سوهاج × الألومنيوم
٧-الشرقية للدخان × سوهاج
٨-سوهاج × مركز شباب سمسطا
٩-شبان قنا × سوهاج
١٠-سوهاج × المنيا
١١-أسمنت أسيوط × سوهاج
١٢-سوهاج طهطا
١٣-بني سويف × سوهاج
١٤-سوهاج × الفيوم
١٥-الإعلاميين × سوهاج


وجددت إدارة نادي سوهاج  الثقة في الجهاز الفنى بقيادة أحمد خلف بيبو  للاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب .


وأنهى فريق سوهاج الموسم الماضي محتلا المركز الثامن بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

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