سوهاج يبدأ مبارياته مع ديروط.. ويختتم بـ الإعلاميين

يبدأ فريق سوهاج أحد أندية دوري القسم الثانى بالمجموعة الأولى "مجموعة الصعيد" مبارياته بلقاء مع فريق ديروط ، وذلك بعد اجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصري.









وإليكم مواجهات الفريق خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد:





١-سوهاج × ديروط

٢-كيما أسوان × سوهاج

٣-سوهاج × بترول أسيوط

٤-قنا × سوهاج

٥-تليفونات بني سويف × سوهاج

٦-سوهاج × الألومنيوم

٧-الشرقية للدخان × سوهاج

٨-سوهاج × مركز شباب سمسطا

٩-شبان قنا × سوهاج

١٠-سوهاج × المنيا

١١-أسمنت أسيوط × سوهاج

١٢-سوهاج طهطا

١٣-بني سويف × سوهاج

١٤-سوهاج × الفيوم

١٥-الإعلاميين × سوهاج









وجددت إدارة نادي سوهاج الثقة في الجهاز الفنى بقيادة أحمد خلف بيبو للاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب .







