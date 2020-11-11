سوهاج يبدأ مبارياته مع ديروط.. ويختتم بـ الإعلاميين

يبدأ فريق سوهاج أحد أندية دوري القسم الثانى بالمجموعة الأولى "مجموعة الصعيد" مبارياته بلقاء مع فريق ديروط ، وذلك بعد اجراء قرعة الممتاز ب اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة المصري.
وإليكم مواجهات الفريق خلال منافسات الدور الأول بالموسم الجديد:
١-سوهاج × ديروط
٢-كيما أسوان × سوهاج
٣-سوهاج × بترول أسيوط
٤-قنا × سوهاج
٥-تليفونات بني سويف × سوهاج
٦-سوهاج × الألومنيوم
٧-الشرقية للدخان × سوهاج
٨-سوهاج × مركز شباب سمسطا
٩-شبان قنا × سوهاج
١٠-سوهاج × المنيا
١١-أسمنت أسيوط × سوهاج
١٢-سوهاج طهطا
١٣-بني سويف × سوهاج
١٤-سوهاج × الفيوم
١٥-الإعلاميين × سوهاج
وجددت إدارة نادي سوهاج الثقة في الجهاز الفنى بقيادة أحمد خلف بيبو للاستمرار في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري الممتاز ب .
وأنهى فريق سوهاج الموسم الماضي محتلا المركز الثامن بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .