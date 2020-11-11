محامي مارادونا يكشف التطورات الصحية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية

أكد ماتياس مورلا، محامي دييجو أرماندو مارادونا، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، سيغادر المستشفى ، اليوم؛ بعد أن تحسنت حالته الصحية.









ودخل مارادونا المستشفى، الأسبوع الماضي؛ بسبب فقر الدم والجفاف، ولكن تم تشخيص حالته بأنه مصاب بورم دموع تحت الجافية وخضع لعملية جراحية.









وتحدث ليوبولدو لوكي ، طبيب مارادونا ، عن حالته الصحية، بعد أن استمر مرضه منذ 4 نوفمبر، وقضى 8 أيام في عيادة بـ أوليفوس.









وقال محامي مارادونا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد تغلب مارادونا على أصعب لحظة في حياته، لحسن الحظ، الأمور مرت بسلام".



