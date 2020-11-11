محامي مارادونا يكشف التطورات الصحية لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية

أكد ماتياس مورلا، محامي دييجو أرماندو مارادونا، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، سيغادر المستشفى، اليوم؛ بعد أن تحسنت حالته الصحية.
ودخل مارادونا المستشفى، الأسبوع الماضي؛ بسبب فقر الدم والجفاف، ولكن تم تشخيص حالته بأنه مصاب بورم دموع تحت الجافية وخضع لعملية جراحية.
وتحدث ليوبولدو لوكي، طبيب مارادونا، عن حالته الصحية، بعد أن استمر مرضه منذ 4 نوفمبر، وقضى 8 أيام في عيادة بـ أوليفوس.
وقال محامي مارادونا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد تغلب مارادونا على أصعب لحظة في حياته، لحسن الحظ، الأمور مرت بسلام".
وأضاف: "لحسن الحظ، يشعر مارادونا الآن بصحة جيدة، هو يريد التعافي بأفضل طريقة ممكنة، مشاعره تساعده كثيرًا في ذلك".
واختتم: في هذه اللحظة يحتاج فقط إلى المودة والهدوء، المهم أنه لا يفكر إلا في التعافي، محاط بالكثير من الود، والجميع ينتظر خروجه في أقرب وقت، وسيكون ذلك خلال ساعات".