مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بالطابق الثاني بمركز جهينة بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "آدم. ا. م"، عامين، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.









وبالانتقال والفحص وبسؤال جده لوالده "محمد. م. ع"، 48 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو حفيده أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني إنزلقت قدماه وسقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ما أدى إلى وفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.