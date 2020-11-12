طوكيو وواشنطن تتفقان على تعزيز التحالف الياباني الأمريكي

اتفق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، على تعزيز التحالف الياباني-الأمريكي والعمل معًا لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ؛ وذلك في أول محادثة هاتفية بينهما.





وقال سوجا - في تصريح للصحفيين بعد المحادثة التي استغرقت 10 دقائق تقريبًا - إنه هنأ بايدن بفوزه في انتخابات الأسبوع الماضي، وأعرب عن رغبته في التعاون لتحقيق منطقة "المحيط الهندي-الهادئ" الحرة المفتوحة.





ونسبت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إلى سوجا قوله: إن "التحالف أمر حاسم وسط البيئة الأمنية متزايدة الصعوبة المحيطة باليابان، وكذلك من أجل السلام والازدهار للمجتمع الدولي"، مضيفا أن بايدن أكد التزام واشنطن بالدفاع عن جزر سينكاكو بموجب معاهدة أمنية ثنائية وقعت عام 1960.





وقال فريق بادين -وهو سياسي مخضرم شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما من 2009 إلى 2017- في بيان إن الرئيس المنتخب "أكد التزامه العميق بالدفاع عن تعهدات اليابان والولايات المتحدة".





وأضاف الفريق أن الجانبين اتفقا أيضًا على العمل معًا لمعالجة القضايا العالمية بما في ذلك كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص حول العالم ، وتغير المناخ، مؤكدين أن بايدن تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويهدف هو وسوجا إلى جعل بلديهما محايدًتين للكربون بحلول عام 2050.





وقال سوجا إنه اتفق مع بايدن على الاجتماع شخصيًا "في أقرب وقت ممكن" ، إذ قالت مصادر حكومية إن من المرجح أن يزور رئيس الوزراء الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب منصبه في 20 يناير.





يذكر أن جزر سينكاكو هي مجموعة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تديرها طوكيو لكن بكين تطالب بها وتطلق عليها اسم دياويو، وغالبًا ما ترسل سفن خفر السواحل القريبة في محاولة لتأكيد سيطرتها.