إليسا توجه رسالة إلى مايا دياب فى عيد ميلادها

هنأت الفنانة إليسا الفنانة مايا دياب بمناسبة عيد ميلادها.



وغردت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي "تويتر": "عيد ميلاد سعيد.. وأتمنى ليكي إن يكون عامك القادم مليئا بالمفاجآت والترفيه مثل شخصيتك".



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.



Happy birthday @mayadiab!! I hope your upcoming year will be full of surprises and entertainment just like your personality 🥰