قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
38 مليون جنيه تبرعات لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية
بسبب دقوا الشماسي.. نصف مليون جنيه تعويضا لورثة عبد الحليم حافظ
النواب يرفع الجلسة العامة ويقرر تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم للغد
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار
صحة غزة: استقبلنا 116 شهيدا و463 مصابا خلال 24ساعة
موسكو تتوعد بالرد على هجمات أوكرانية وتؤكد استعدادها للمفاوضات
القاهرة ومسقط تعززان شراكتهما الاستراتيجية.. 7 اتفاقيات وتوافق سياسي شامل | تقرير
نائب وزير الصحة: الوثيقة الوطنية لنظم الغذاء تستهدف إيصال الغذاء الآمن للجميع دون عوائق
المالية تصدر «إنفوجراف» حول التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة
التضامن تقر معاشًا شهريًا لأسر ضحايا حادث المنوفية وسائق شاحنة الوقود البطل
زيادة مرتبات مع بداية يوليو.. كم سيصل راتبك بعد التعديلات الجديدة؟
بضاعة بـ41 مليون جنيه.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة وكر لتجارة المخدرات بالقليوبية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا نوفير يترأس عشية وتطييب رفات القديس الأنبا موسى الأسود

عيد الأنبا موسى القوي
عيد الأنبا موسى القوي
ميرنا رزق

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، صلاة عشية عيد تذكار القديس العظيم الأنبا موسى الأسود، بكنيسة القديس الأنبا موسى الأسود والتائبين، في “بيت كينج لاند” لخدمة الشباب – جمعية عرابي، العبور.

أحد أعمدة التوبة

وشارك نيافته في الصلاة لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط حضور مبارك من أبناء الكنيسة، في أجواء روحية مملوءة بالخشوع والفرح.

واختُتمت الصلاة بطقس تطييب رفات القديس الأنبا موسى الأسود، وسط تسابيح وتماجيد تليق بذكرى أحد أعمدة التوبة في تاريخ الكنيسة.

وفي كلمة روحية ألقاها نيافته عقب العشية، تحدث عن قوة التوبة الصادقة كطريق حقيقي لخلاص النفس، مستشهداً بسيرة القديس الأنبا موسى، الذي تحوّل من خاطئ إلى قديس، ومن لصّ إلى راهب ناسك وأب معلّم.

كما أشار نيافته إلى أن الأيقونات الكنسية ليست مجرد زينة، بل هي نوافذ روحية تنقل إلينا سير القديسين، وتحفّزنا على الاقتداء بهم في جهادهم وثباتهم.

وأكد نيافة الأنبا نوفير أن حياة القديس موسى تُعلّمنا أن التوبة ممكنة للجميع، مهما كان الماضي، وأن الالتزام والطاعة والرهبنة كانت أدوات نعمة حقيقية في حياة هذا القديس العظيم.

وفي ختام اللقاء، صلى نيافته من أجل كل الحاضرين، طالباً من الله أن يمنحنا روح التوبة والرجوع القلبي إليه، بشفاعة القديس الأنبا موسى الأسود وكل صفوف القديسين. 

الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها الأنبا موسى الأسود الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

بالصور

559 مليون دولار خسائر بعد غرق سفينة محملة بالسيارات الكهربائية الصينية

مورنينج ميداس
مورنينج ميداس
مورنينج ميداس

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف.. طريقة تحضير بهارات الشاورما

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

وداعًا للأدوية.. كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

فيديو

قرار محامي شيرين عبدالوهاب

بعد الانتقادات الأخيرة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتحرك قانونيًا لحمايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد