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أخبار العالم

الحجر يبكيه قبل البشر.. بحريني يستذكر لمحات إنسانية عن الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:51 م
رئيس الوزراء البحريني
رئيس الوزراء البحريني الراحل
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مـيــــس رضـــا
نعى البحريني أحمد  محمد البوعينين الباحث الإعلامي  عضو الاتحاد البحرينى للدراجات واللجنة الإعلامية بالاتحاد الأسيوى، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه رئيس الوزراء البحريني بكلمات يملؤها الحزن والأسي الذى وافته المنية الأربعاء بمستشفي مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال "البوعينين"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مملكة البحرين فقدت نعم المعين لشقيقه الشيخ عيسى بن سلمان أمير البلاد الراحل،  ومن بعده كان المعين الأول للملك حمد بن عيسى آل خليفة، لافتًا إلى الإنسانية العالية التى كان يتمتع بها  فكان يرعى الصغير قبل الكبير ويمسح دموع الفقراء والمحتاجين فلم يتعامل كمسؤول من موقعه فقط بل كان الأب الحنون والأخ العزيز لكل مواطن ومواطنة ، قائلًا "الحجر يرثيه ويبكيه قبل البشر". 

ولفت "البوعينين"، أن الحزن يخيم على شوارع ومنازل كل من يقيم على أرض البحرين،  كان يسهر على راحة بلادنا ومن يعمل من أجلها، حريصًا على الإشراف بنفسه على المشاريع والإنشاءات التى كانت تتم على أرض الممكلة  فقد كان الموجه والمشرف على الكثير من الإنجازات التي شهدتها مملكة البحرين.

وأضاف "البحرينى البوعينين"، أن لم تكن إنجازاته محليه فقد سطع اسمه في الكثير من المناسبات العالمية فهو من نادى باليوم العالمي للضمير حتى أصبح واقعا ملموسا تبنته الأمم المتحدة، ومن أبرز إنجازاته التى لن ينساها التاريخ  رحمه الله، جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان من برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وميدالية ابن سينا الذهبية من منظمة اليونسكو ،وجائزة السلام من الاتحاد الدولي للسلام وجائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعام ، والجائزة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية المستدامة" من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات  وغيرها.

وأكد أن، التاريخ سيسطر تاريخه الحافل بأحرف من نور وستبقى سيرة الأمير خليفة بن سلمان العطرة  طيب الله ثراه باقية ما بقي  الإنسان على أرض دلمون.

و أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الأربعاء، أمرًا ملكيًا بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا الأمر بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي بقي رئيسًا لحكومة البحرين طوال 49 عامًا.

وكان الديوان الملكي في البحرين قد نعى الفقيد في بيان جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ينعى الديوان الملكي  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية".

وستقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وقد أمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الخميس.

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