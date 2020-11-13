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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: استلام محطة تجميع المخلفات بـ منشأة ناصر بمساحة 1600 متر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن قيام اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة باستلام المحطة الوسيطة المجمعة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وقال شعراوي إن المحطة تبلغ مساحتها الكلية حوالي  1600 متر مسطح وتخدم مناطق  حي وسط ومنشية ناصر ومدينة نصر غرب وعابدين والأزبكية وباب الشعرية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحطة مجهزه بميزان بسكول ورصيف استقبال  وخرانات حريق وطقم طلمبات و المحطة مغطاه بكامل مسطح المبني ، ومخصص 5 أماكن لوقوف صناديق المخلفات أسفل الرصيف و غسيل السيارات ، مضيفًا أن المحطة تستقبل ما يقرب من  500 الي 600 طن يوميًا  .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن تلك المحطة الجديدة تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات للعام المالي 2019 – 2020 والمتضمن إنشاء محطة وسيطة مجمعة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة. 

وقال شعراوي أنه تم في عام ٢٠١٩ تشكيل  لجنة تختص بتسيير ومتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة للعام المالى 2019/2020 بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقد المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.  

وأكد وزير التنمية المحلية علي أن الوزارة تسابق الزمن بالتنسيق والتعاون المستمر علي مدار اليوم مع الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت ممكن واعادة الوجه الحضاري والجمالي للشارع المصري بما يعود علي تحقيق رضا المواطنين .
وزير التنمية المحلية: استلام محطة تجميع المخلفات بـ منشأة ناصر بمساحة 1600 متر
وزير التنمية المحلية: استلام محطة تجميع المخلفات بـ منشأة ناصر بمساحة 1600 متر
وزير التنمية المحلية: استلام محطة تجميع المخلفات بـ منشأة ناصر بمساحة 1600 متر
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