مياه مطروح: استمرار حملة تطهير شبكات الأمطار استعداداً للشتاء

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملتها الشاملة لتطهير شبكات صرف مياه الأمطار، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 90 % في العديد من مناطق المدينة.

وأكد الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذه الأعمال تأتي استعداداً لموسم الشتاء، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم من تأثيرات الأمطار، مشيراً إلى متابعة غرفة العمليات المركزية سير العمل بشكل يومي.

كما وجهت الشركة نداءً للمواطنين للتعاون مع فرق العمل، وعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف، والتأكد من نظافة "الشنايش" أمام منازلهم، وعدم ركن السيارات فوقها لضمان انسيابية المياه.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية.

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس واداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والاخلاص في العمل علي مدار الايام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لالعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب، حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي.

وأثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة اغاني جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع.

وأشادت بمجهودات توجيه عام رياض الاطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.