هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
مصادر مصرفية تكشف سر الإقبال غير المسبوق على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محافظات

مياه مطروح: استمرار حملة تطهير شبكات الأمطار استعداداً للشتاء

تطهير الشنايش بمطروح
تطهير الشنايش بمطروح
ايمن محمود

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملتها الشاملة لتطهير شبكات صرف مياه الأمطار، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 90 % في العديد من مناطق المدينة.

وأكد الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذه الأعمال تأتي استعداداً لموسم الشتاء، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم من تأثيرات الأمطار، مشيراً إلى متابعة غرفة العمليات المركزية سير العمل بشكل يومي.

كما وجهت الشركة نداءً للمواطنين للتعاون مع فرق العمل، وعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف، والتأكد من نظافة "الشنايش" أمام منازلهم، وعدم ركن السيارات فوقها لضمان انسيابية المياه.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية.

 وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس واداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والاخلاص في العمل علي مدار الايام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لالعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب، حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي.

وأثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة اغاني جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع.

وأشادت بمجهودات توجيه عام رياض الاطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مياه مطروح

