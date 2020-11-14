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أمطار غزيرة وثلج.. محافظ الدقهلية يوجه نصيحة مهمة للمواطنين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:44 م
ايمن مختار
ايمن مختار
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هاني حسين
قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المنصورة تعرضت إلى عاصفة كبيرة  وأمطار غزيرة وثلج ثم هطلت أمطارا متوسطة على باقي المراكز المحيطة بالمنصورة.

وأضاف أيمن مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات غدا بسبب سوء الأحوال الجوية".

وتابع:" هناك تنسيق بين كافة الأجهزة من أجل متابعة تطورات موجة الطقس السيئ ".

وأكمل المحافظ: "بمجرد بدء موجة الطقس السيئ تم الدفع بكل عربات شفط المياه في المحافظة من أجل التعامل مع تجمعات مياه الأمطار".

ولفت مختار إلى أنه " تم تعطيل حركة القطارات بسببة سوء الاحوال الجوية وعلى المواطنين عدم التحرك بكثرة في هذه الفترة بسبب موجة الطقس السيئ".
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