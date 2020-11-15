بيطرى المنوفية: ضبط ما يزيد عن 10 أطنان من اللحوم والدواجن غير الصالحة خلال شهر

أعلن الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم خلال شهر أكتوبر 2020 تحصين 622 ألف و988 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية والجدري والوادى المتصدع، وكذا تحصين ما يقرب من 20 ألف طائر بلقاح أنفلونزا الطيور.





كما تم تلقيح ما يقرب من 3 آلاف من الأبقار والجاموس بالتلقيح الصناعى ، والتأمين على 5 ألاف و231رأس من الحيوانات ، فيما تم علاج 86 ألف 858 حيوان من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات الداخلية والخارجية ، و فحص 3 آلاف و 118حيوان وعلاجها من ضعف الخصوبة والعقم ، فيما تم ذبح 16 ألاف و 694رأس من الماشية بمجازر المحافظة البالغة 33 مجزر ، وكذا ذبح 59 ألف 228 طائر فى 6 مجازر الدواجن بالمحافظة.





هذا وقد أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية على شن عدد 30 حملة تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك ، أسفرت عن ضبط ما يزيد عن 10 طن من اللحوم والدواجن والرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أنه تم عقد 103 ندوة فى كافة المجالات البيطرية وإزالة أسباب عدد 11 شكوى من شكاوى المواطنين بمعرفة خدمة المواطنين بالمديرية.



