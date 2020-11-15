Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطرى المنوفية: ضبط ما يزيد عن 10 أطنان من اللحوم والدواجن غير الصالحة خلال شهر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:58 م
اللحوم والدواجن
اللحوم والدواجن الغير صالحة
Advertisements
مروة فاضل
أعلن الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم خلال شهر أكتوبر 2020 تحصين 622 ألف و988 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية والجدري والوادى المتصدع، وكذا تحصين ما يقرب من 20 ألف طائر بلقاح أنفلونزا الطيور.

كما تم تلقيح ما يقرب من 3 آلاف من الأبقار والجاموس بالتلقيح الصناعى ، والتأمين على 5 ألاف و231رأس من الحيوانات ، فيما تم علاج  86 ألف 858 حيوان من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات  الداخلية والخارجية ، و فحص 3 آلاف و  118حيوان وعلاجها من  ضعف الخصوبة والعقم  ، فيما تم ذبح 16 ألاف و  694رأس من الماشية بمجازر المحافظة البالغة 33 مجزر ، وكذا ذبح 59 ألف 228 طائر  فى 6 مجازر الدواجن بالمحافظة.

هذا وقد أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية على شن عدد 30 حملة تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك ، أسفرت عن ضبط ما يزيد عن  10 طن من اللحوم والدواجن والرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى  أنه تم عقد 103 ندوة فى كافة المجالات البيطرية وإزالة أسباب عدد 11 شكوى من شكاوى المواطنين بمعرفة خدمة المواطنين بالمديرية.

ووجه محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملات والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي الأمراض التى تصيب الحيوانات  للحفاظ علي الثروة الحيوانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملات تفتيشية من الطب البيطرى على الأسواق في أسوان

تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تحصين 150 ألف رأس ماشية و32 ألفًا و540 طائرًا بـ كفر الشيخ.. صور

بيطرى المنوفية: تحصين 253 ألفا و 826 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

خلال الحملة القومية الثانية.. بيطري المنوفية: تحصين 293 ألفًا و 574 رأس ماشية حتى الآن

تحصين وترقيم 490 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. كواليس حديث الشناوي والبدري .. حقيقة غضب طارق حامد.. آخر تطورات حالة صلاح الصحية.. وباتشيكو يصل القاهرة

كانت السبب فى طلاقى من هنا .. أحمد فلوكس يكشف تفاصيل تعرضه للسحر .. فيديو

رغم اختفاء طويل واتهام بالإدمان.. هل تستطيع ابنة بايدن النجاح في منصب الابنة الأولى؟

هل يغيب عن مواجهة الزمالك.. تفاصيل إصابة محمد هانى نجم الأهلى مع منتخب مصر

مدرب إسبانيمور الإنجليزي يوجه نصيحة لـ محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

صلاة الظهر.. كم ركعة فرض وسنة وما أفضل وقت لأدائها؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فئات جديدة من ساوايست 2021 Soueast DX7 منتظر طرحها في مصر بتسعير جديد.. صور

تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ لاميتا فرنجية