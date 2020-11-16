Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زلزال بمقياس 6.1 يضرب الفلبين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الإثنين، إن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب مينداناو بالفلبين.

وقال المركز إن الزلزال وقع بعمق 50 كيلومترا، لكنه لم يحدد موقعه بالتحديد. 

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

يذكر أن الفلبين تقع بمنطقة تعرف باسم حلقة النار، وهي في المحيط الهادي، يحدث فيها نحو 90% من الزلازل في العالم. 

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر 2013.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية "جامو وكشمير" الهندية

زلزال بقوة 3ر4 درجة يضرب ولاية مانيبور الهندية

تحذيرات من تسونامي على سواحل آلاسكا بعد زلزال عنيف

زلزال بقوة 1ر4 درجة يضرب ولاية جامو وكشمير

هزة أرضية تضرب مدينة السليمانية العراقية

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم شقيق النجم الإيفواري جيرفينيو 3 سنوات

وزير التعليم يكشف المسئول الوحيد القادر على أخذ قرار غلق المدارس

بـ الأوف شولدر.. هنا شيحة بإطلالة تبرز خسارتها للوزن.. شاهد

طبيب المنتخب الأسبق: حالة محمد صلاح مستقرة ولا داع للقلق

الدافع وراء جرائم سفاح الجيزة .. طبيب نفسي يحلل

اتقمصوا ودبدبوا برجليهم.. يوسف الحسيني يعلق على خسارة بعض المرشحين..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في غضون 100 يوم.. طفل عمره 4 أعوام يفقد والديه بسبب وباء كورونا

ع الضيق.. شاهد احتفالات مهرجان ديوالي بالفيديو كونفرانس والشوارع الفارغة.. صور

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل