مصانع الوهم بالبحيرة...ضبط 20 طن فاكهة فاسدة قبل تصنعها بمركز وادي النطرون

نفذ مكتب مراقبة الأغذية بمركز وادى النطرون تحت إشراف إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية والمصانع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد ثلاجات حفظ وتخزين الفاكهة بحوزتها ٥.٢٠٠طن حب رومان مجمد بدون بيانات، ٣.٢٠٠طن تين مجمد بدون بيانات، ١٢طن ثمار رومان بها تغير فى الخواص الطبيعية من عفن وإنبعاث رائحة كريهة، بإجمالى وزن المضبوطات ٢٠.٤٠٠طن وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي دمنهور وأبو حمص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرا للمخابز البلديه المدعمه مخالفة تشمل الآتي :- 12محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين عدم وجود سجل تفتيش بالخبز.



تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز المحمودية.

أسفرت الحملةعن تحرير20محضر بيانهم كالاتى:- ضبط 9مخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار6-19جرام للرغيف الواحد، ضبط مخبز قام بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ضبط مخبز قام بتجميع ٣ شكاير دقيق وزن الشكارة الواحدة 50كيلو بعد مطابقة الماكينة وعدد الدقيق الفعلى المخابز، وضبط 8مخابز تسجيل خبز مبيعات وهمية بالكارت الذهبى.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم الجمعة ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور .

وأسفرت الحملة عن ضبط 42 مخبز أثناء انتاجة خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جم بالرغيف الواحد، كما تم تحرير 3 محاضر مخالفة لمخابز مدعمة بحوزته 34 شيكارة دقيق مدعم قبل البيع في الأسواق السوداء.

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