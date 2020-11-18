هل تجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ .. أمين الفتوى يجيب





وأضاف«عويضة» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء ؟ أن هناك رأيًا يقول بجواز القراءة بدون وضوء، مؤكدًا أن الأَولى اتباع رأي الجمهور وعدم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء.





حكم قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إنه لا تجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة ، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.



