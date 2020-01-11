AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل الوضوء بالماء الساخن ينقص الثواب؟ الإفتاء تجيب

السبت 11/يناير/2020 - 03:14 م
الوضوء
الوضوء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي، من علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "هل الوضوء بالماء الساخن فيه كراهة وينقص الثواب؟".

ورد الشيخ أبو بكر الشافعي قائلا: "لا هذا غير صحيح، فلم يرد نص يدل على عدم جواز تسخين الماء للوضوء، والله تعالى يقول: {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ}".

هل الوضوء بالماء الساخن في الشتاء ينقص الثواب؟
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يفضل الوضوء بالماء الدافئ بدلًا البارد في فصل الشتاء، لأنه أبلغ في الإسباغ، لكن إذا احتاج الماء البارد وصبر عليه له فضل عظيم.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أن الماء الدافئ يكون أعون له على الإسباغ وإتمام الوضوء كما شرع الله سبحانه وتعالى، وأبلغ أيضا في إزالة الأوساخ والنظافة، لما جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره".

هل يجوز المسح على الكم بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟
"هل يجوز المسح على الكم بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟"، قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يعرف بالمسح على «الُكم» في الوضوء، لافتًا إلى أنه يوجد أحكام متعلقة بالمسح على الخفين والمسح على الجورب (الشراب)، والمسح على بعض الشعرات والتكملة على العمامة.

وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على سؤال: "هل يجوز المسح على الكم بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟"، أنه يجب على المتوضى أن يغسل يديه إلى المرفقين بتشمير الملابس إليهمابل ومجاوزة الماء للمرفقين؛ حتى يسبغ الإنسان الوضوء.

وتابع: "بعض النساء يعتقدن أن المسح على الأكمام قياسًا مثل المسح الرأس أو على الخفين، ولكن هذا قياس خطأ لأن المسح على الخفين رخصة، والرخصة استثناء والاستثناء لا يقاس عليه لأنه خلاف الأصل، فلا قياس فى الرخصة ولا الاستثناء، وعليه فإنه لابد على المرأة أن تغسل اليدين إلى المرفقين والمسح عليها يعرضها لبطلان عبادتها، ولكن من كانت فى الخارج ولم تستطع أن تتوضأ فعليها أن تبحث عن مكان لتتوضأ فيه وبأن لا يطلع عليها أحد وأن تتوضأ الوضوء الصحيح، فإن عجزت تمامًا عن ذلك وبذلت ما تستطيع فى محاولة الوفاء بهذا الوضوء، ففى هذه الحالة يمكن اللجوء الى الترخص بالجمع بين الظهر والعصر فى وقت أحدهما أو المغرب والعشاء على أن يكون هذا فى حدود ضيقة".

وأشار إلى أنه لا يجوز المسح على الحجاب، ولكن المسح على الرأس مختلف عن غسل اليدين إلى المرفقين لأن الحد الأدنى الذي يجزئ المرأة عن الرجل فى مسح الرأس هو أن تمسح بعض الرأس وبعض الرأس يتحقق بشعره.

اقرأ أيضا: 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم المسح على غطاء الرأس الإيشارب في الوضوء.. الأزهر يحدد الطريقة الشرعية

حكم المسح على الكُم بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

حكم غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات .. الإفتاء تدعو لترشيد استهلاك المياه |فيديو

هل يجوز المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء؟

هل يجوز المسح على الأكمام بسبب برودة الطقس

حكم المسح على الملابس عند الوضوء بدلا من غسل اليدين| اعرف الرأي الشرعي

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين: مصر أقنعت البنك الدولي بعدم تمويل سد النهضة.. فيديو

عاجل.. إصابة وليد سليمان وخروجه من تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم في أبطال أفريقيا

بحد أدنى 500 جنيه.. صرف منحة زواج حال قطع المعاش في هذا الموعد

إيران تكشف هوية الجانى المتسبب فى سقوط الطائرة الأوكرانية بطهران.. شاهد

رجل ينهي حياة زملائه في العمل بـ ساندوتش

انا رومانسية .. دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من الراحل فاروق الفيشاوي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة اعتقالها.. أول ظهور لـ دنيا بطمة بإطلالة أنيقة

رجل الثلج يظهر بسانت كاترين..والأطفال يلهون بالكرات ومجسمات الحيوانات

فى أول ظهور لها بعد الطلاق.. الجمهور لـ أصالة: احلويتى