هند صبري تهنئ الثنائي مني زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

وعلقت هند صبري علي صورة مني ذكي قائلة: " happy birthday to this great actress and fun friend the one and only "





حيث علقت علي صورة أحمد حلمي قائلة :" happy birthdau معندناش غير الصورة دي بدور عليها كل سنة".





وتحتفل الفنانة منى زكي اليوم بعيد ميلادها الـ44، حيث إنها من مواليد مدينة القاهرة في مثل هذا اليوم الموافق 18 نوفمبر من عام 1976.



والطريف أن اليوم نفسه يشهد احتفال زوجها الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، أي أن الحب والزواج ليسا فقط ما يجمع الثنائي الرومانسي بل يوم الميلاد أيضا.



لا يعرف كثيرون أن خبر ارتباط أحمد حلمي ومنى زكي نشر منذ سنوات طويلة، في إحدى المجلات الفنية اللبنانية، التي كانت تصدر في القاهرة، والتي تصدر غلافها عنوان "خطوبة منى زكي وأحمد حلمي"، وفي التفاصيل خبر صغير داخل المجلة يشير إلى قرب احتفال الفنانة منى زكي والمذيع والممثل الشاب أحمد حلمي بخطوبتهما مع تهنئة من المجلة.



مصدر الخبر كان أحد زملاء الفنانين اللذين يبدو أنهما أعلنا للمقربين فقط نيتهما، ولم يرغبا في إعلان الأمر للإعلام، ما دعا أسرة منى زكي، وتحديدا خالتها للاتجاه إلى مقر المجلة بشارع وادي النيل بالمهندسين، لنفي الخبر جملة وتفصيلا، وهو ما حدث بالفعل، ونشر في العدد التالي من المجلة الفنية الأسبوعية تكذيب للخبر.



بعد عدة أسابيع بالضبط من نفي الخبر قرر الثنائي الإعلان عن ارتباطهما، وخطوبتهما، ما جعل المجلة تصدر موضوعا طويلا تصدر الغلاف أيضا تحت عنوان "مبروك خطوبة منى زكي وأحمد حلمي.. ولكن!"، تعجبا فيه من نفي الخبر ثم حدوثه بعد أسابيع من النفي، وان المجلة تفهمت رغبة الثنائي في عدم الإعلان عن علاقتهما إلا في الوقت المناسب لهما.

هنأت الفنانة هند صبري الثنائي أحمد حلمي، ومني زكي بعيد ميلادهما ونشرت صورا معهما عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".