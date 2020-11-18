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أخبار العالم

شاهد.. لحظة تحرير الرهائن المحتجزين في نيويورك على يد مسلحين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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محمد عثمان
أفادت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن محتجزي الرهائن بداخل أحد المنازل في نيويورك استسلما لقوات الشرطة عقب حصار المنزل لساعات طويلة.

وقالت الشرطة الأمريكية، إنه تم تحرير جميع الرهائن والقبض على الشخصين اللذين احتجزا الرهائن داخل المنزل تحت تهديد السلاح، مشيرة إلى أن الرهائن البالغ عددهم شخصين وطفل لم يصابوا بأي أذى.

وتتعامل الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك، مع حادث احتجاز رهائن داخل أحد المنازل.

وقالت الشرطة، إن الحادث بدا كعملية اقتحام لمنزل في مقاطعة كوينز بنيويورك، حيث تحصن مسلحان مشتبه بهما داخل المنزل.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن المفاوضين أجروا حديثًا مع محتجزي الرهائن عند الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل إلى أن أعلنوا استسلامهم، فيما لم تكشف الشرطة عن هوية الأشخاص المتهمين أو نوع التهم الموجهة إليهم.

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