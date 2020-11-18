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أخبار العالم

كورونا يتفشى في الأوساط التعليمية ومدارس الأردن.. تفاصيل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:49 م
كورونا يتفشى في الأوساط
كورونا يتفشى في الأوساط التعليمية ومدارس الأردن
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شيماء مصطفى
قرر مدير التربية والتعليم للواء الكورة بالأردن، الدكتور معن الشناق، تعليق دوام الموظفين في المديرية، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، عقب إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.


وقال الشناق لوكالة الأنباء الأردنية، إن تعليق الدوام جاء إثر ثبوت إصابة أحد موظفي المديرية بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم مبنى المديرية وإجراء فحوصات للمخالطين وفق الاشتراطات الصحية، على أن يستأنف العمل يوم الأحد المقبل.


كما أعلن تعليق الدوام للهيئات التدريسية والإدارية في 4 مدارس لليوم، الأربعاء، وغدًا، الخميس، والعودة الأحد المقبل، وذلك عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أوساط الكوادر التعليمية.


وكانت السلطات الأردنية، أعلنت أمس، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع قياسي جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وسجل الأردن 6454 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 155993 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 63817 حالة.


كما سجلت البلاد 66 وفاة جددة خلال نفس التوقيت؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1909 حالات.


ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليّا 2153 حالة، منهم 474 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.


وسجلت البلاد 4658 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 90267 شخصا.
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