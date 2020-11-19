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أخبار البلد

ببرنامح توعوي.. المصري للغرف السياحية ينتصر على كورونا بالتدريب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
حقق الإتحاد المصرى للغرف السياحية بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET Egypt نجاحًا كبيرًا فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد – COVID 19 وذلك من خلال تقديم برنامج توعوى للعاملين بالمنشآت التابعة لكل من غرف المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية.


وأعلن المصري للغرف السياحية  انه تم تدريب أكثر من 2000 متدرب حتى الآن بمختلف المحافظات السياحية بجمهورية مصر العربية وجارى تنفيذ برامج تدريبية لتشمل جميع العاملين بالقطاع السياحى .

وأشار المصري للغرف السياحية إلى انه وفى ضوء تضافر جهود الإتحاد المصرى للغرف السياحية مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار للحد من نزيف الخسائر الإقتصادية المتوقعة جراء انتشار الفيروس وذلك فى ظل تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد، فقد تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لنشر البرنامج التوعوى بين قائدى المركبات السياحية وذلك ضمانًا لنشر التوعية الصحية بين أكبر شريحة من العاملين بالقطاع السياحى ، هذا بجانب استكمال حزمة البرامج التدريبية التى يقدمها الإتحاد لتنمية مهارات العاملين بالقطاع السياحى لتقديم خدمة متميزة فور عودة النشاط السياحي.


وأفاد تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية واشتراطات منظمة الصحة العالمية يتم تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية والتوعوية مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار المرض .
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