عبد المنعم سعيد: بايدن سيقوم في البداية بتسهيل حياة الفلسطينيين.. فيديو





وأضاف بوب باور مستشار بايدن، أن حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وضع قانوني ميؤوس منه.





وأوضح مستشار بايدن، في إيجاز صحفي أن الدستور الأمريكي لا يسمح بما يريده دونالد ترامب لإلغاء التصويت في ولاية ميشيجان.





وشن باور هجوما حادا على حملة ترامب قائلا إنهم لا يخسرون الدعاوي القضائية فقط بل يفقدون محاميهم أيضا.





وأكد مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب أن الادعاءات السياسية التي تقدمها حملة ترامب "سخيفة وكوميديا مطلقة"، مشيرا إلى خسارتهم 28 قضية حتى الآن.





وأشار باور إلى أنه لا توجد أي وسيلة لترامب في محاولة لقلب الطاولة وتغيير نتائج الانتخابات، منتقدا تدخل إدارة ترامب في السلطات التشريعية بشكل غير دستوري.





كانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب دعا مشرعين من ولاية ميشيجان إلى البيت الأبيض في محاولة لتقويض العملية الانتخابية.





وأكد أن حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات.





ولا يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ما دفع حملة ترامب لرفع سلسلة من الدعاوي القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها بنسلفانيا وجورجيا.

قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى، عضو مجلس الشيوخ، إن بايدن سيقوم في البداية بتسهيل حياة الفلسطينيين، حيث سيستأنف المساعدات الاقتصادية مرة أخري، كما أنه من الممكن أن يعيد فتح مكتب السلطة الوطنية الفلسطنينية في واشنطن كأغراء للفلسطينيين.وأكمل "سعيد" خلال حواره ببرامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، مشكلة فلسطين ليست في حل الدولتين بل في تواجد حماس، معقبا: إسرائيل حاليا تتفاوض مع اليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية، وأتوقع أن يتم ترسيم الحدود بين إسرائيلو حصول فلسطين على غاز يغطي احتياجاتهم من الطاقة ويعطيهم مليارات من الدولارات.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد لروسيا أن تحترق في الشرق الأوسط، لأنها لا تزال لها قوات وتكلفة مرتفعة في سوريا، معقبا: يعتقدون أن الشرق الأوسط منطقة تحرك دائما حركة الأمريكيين.وفي سياق آخر، قال المستشار القانوني لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الانتخابات "انتهت" والجميع يعلم ذلك.