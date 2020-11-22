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فن

تصريحات تشعل السوشيال ميديا.. أزمة محمد رمضان في تصاعد بسبب صورته مع فنان إسرائيلي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
يواصل الفنان محمد رمضان تصدر مؤشرات البحث بـ جوجل بعد تعرضه لهجوم عنيف بسبب تداول صور له مع فنانين إسرائيليين خلال حضوره حفلا خاصا في دبي. 

ورغم تعليق محمد رمضان على مهاجميه بقوله :"مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه قال تعالى لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم" . 

إلا أن محمد رمضان لم يسلم من الانتقادات وتسبب هذا التفسير في اشتعال الأمر، حيث يرى الكثيرون من رواد السوشيال ميديا أن محمد رمضان كان على علم بجنسية هؤلاء الفنانين قبل التقاط رمضان صور معهم. 

ثم رد محمد رمضان من جديد على منتقديه بـ لهجة عنيفة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :قائلا: "مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال، وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني !! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق ". 

وأضاف رمضان: "تجاهل البعض لهذا الڤيديو يؤكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحي وشعبيتي وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة ثقة في الله نجاح دائمًا أبدًا".

ونشر مايكل كابلين منظم الحفل الخاص في دبي، الذي حضره محمد رمضان وعدد من الشخصيات العامة من بينهم المغني الإسرائيلي عمير آدم والممثل إلاد تسلا ولاعب كرة القدم ضياء سبع، فيديو لرمضان وهو على متن يخت ووجه الشكر للفنان المصري وللاعب الـDJ لعرضه الأغنية الإسرائيلية الشهيرة Hava Nagila. 

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام.  

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع. 

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى. 

ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

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