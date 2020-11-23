اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»





ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لتطوير الرعاية الصحية والخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

كما يتفقد الحضور آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة ووحده التعليم الطبي المستمر والتي تضم مكتبة الكترونية ومعمل المحاكاة لتدريب الأطباء علي مناظير الصدر بمختلف انواعها وتدريبهم علي فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية. اقرا ايضا : جامعة القاهرة تطلق مسابقة للتميز في التعليم عن بُعد

الجدير بالذكر تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إحتفالية تحت عنوان" تمكين ذوى القدرات الخاصة ..لا التنمر" كما يتفقد الحضور آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة ووحده التعليم الطبي المستمر والتي تضم مكتبة الكترونية ومعمل المحاكاة لتدريب الأطباء علي مناظير الصدر بمختلف انواعها وتدريبهم علي فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية.الجدير بالذكر تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إحتفالية تحت عنوان" تمكين ذوى القدرات الخاصة ..لا التنمر"

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برعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وا.د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وا.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنون وا.د. نڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى وا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى فى تمام العاشرة صباحًا بالمدرج الرئيسي بالكلية صرح بذلك ا.د. هويدا الجبالى عميدة الكلية

مضيفة أن هذه الاحتفالية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى الإحتياجات الخاصة وبهدف زيادة الوعى بقضايا الإعاقة وتمكينهم برعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وا.د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وا.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنون وا.د. نڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى وا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمسوذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى فى تمام العاشرة صباحًا بالمدرج الرئيسي بالكلية صرح بذلك ا.د. هويدا الجبالى عميدة الكلية ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لتطوير الرعاية الصحية والخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

يشهد صباح الإثنين الموافق ٢٣ نوفمبر الجاري، كل من أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفير الياباني لدى جمهورية مصر العربية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا "، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر قصر الزعفران وذلك بحضور أ.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين عام صندوق تحيا مصر والدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأ.د. هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق ومستشار مؤسسة الجايكا وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب وأ.د. ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية والمشرف على وحدة رعاية الصدر. ولفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي.