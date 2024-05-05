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رئيس التحرير
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أخبار البلد

«الرعاية الصحية» و«يونيسف» تبحثان التعاون في تعزيز قدرات الهيئة وتدريب الكوادر الطبية

صدى البلد

بحث الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف في مصر"، عددا من مجالات التعاون بين الجانبين ذات الاهتمام المشترك، منها تعزيز دور هيئة الرعاية الصحية ، والتعاون لتدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية في المنشآت الصحية بمبادرة حياة كريمة ومحافظات المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.


وبحث الجانبان التعاون لتعزيز الدور الوطني لهيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية عالية المستوى للأشقاء من دولة فلسطين، والمستضافين من الدول الأخرى كالسودان وسوريا واليمن، وذلك من خلال دعم تطوير وتلبية احتياجات المستشفيات التابعة للهيئة بما يعزز قدرتها على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لهم، وضمان الاستدامة وتعزيز موارد الهيئة.


وتناول اللقاء، مناقشة التعاون لتقييم الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية، والمتعلقة بصحة الأم والطفل في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، ومتابعة تحسن المؤشرات الصحية لهما، بالإضافة إلى التعاون لوضع أدلة عمل متخصصة في هذا المجال وفقًا لأحدث المعايير الدولية للمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات وتقديم الرعاية المُثلى لصحة الأم والطفل، وبخاصة مع توسع تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية "دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، شمال سيناء" خلال الفترة القادمة.


وتطرق اللقاء، إلى بحث التعاون لتدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية في المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل التي سيستفيد منها 12 مليون مواطن في الخمس محافظات سالِفة الذِكر، بالإضافة إلى مشروعات الصحة في مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تطوير العديد من المنشآت الصحية وفقًا لمعايير المنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تُسرع من وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها إلى كافة محافظات الجمهورية.


من جانبه، أشاد الدكتور أحمد السبكي، بدور منظمة اليونيسف في مصر، وجهودها المبذولة في دعم الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية في مصر، مُثمنًا التعاون المثمر للمنظمة مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية في البرامج التي تستهدف صحة الأم والطفل والتغذية والبرامج التوعوية لهما في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.


وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز الوصول إلى التنمية الصحية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 .. مشيرا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على عقد شراكة استراتيجية مع يونيسف مصر والتعاون لمواكبة أحدث التطورات.


بدوره، أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة "يونيسف في مصر" بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية في سرعة تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، وإنجازاتها ونجاحها في العديد من نواحي تطور قطاع الرعاية الصحية، ومن بينها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية الصحية، واستحداث حزم الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز التعاون الدولي، والكثير من النواحي الأخرى.


وقال "إننا نجحنا بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في تحقيق إنجازات في ملفات عديدة، ومن بينها المنشآت صديقة الطفل، تعزيز التحول الأخضر والاستدامة، تحسين مؤشرات التغذية وصحة الأم والطفل، وكذلك التحول الرقمي، ونفخر بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية كذراع رئيسي للدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتوسع خدماتها في جميع أنحاء مصر بحلول عام 2030".
 

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