ارتدى نقاب للتخفى.. القبض على شخص حطم كاميرات المراقبة الخاصة بشقة شقيقته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بارتداء "نقاب" وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بشقتها بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من (ربة منزل "الشاكية" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقها ("له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتهجم على شقتها مرتدياً ملابس نسائية "نقاب" وإحداث تلفيات بكاميرا المراقبة الخاصة بشقتها لخلافات بينهما حول الميراث.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقه.. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق "ما زال قيد الحبس".

