خرج عن السيطرة.. كلب بوليسي يسحل امرأة بسبب رقصة.. صور





تم تحويل الضباط المسئولين عن تفكيك حفل غير قانوني للتحقيق بعد أن تسبب كلب بوليسي في إصابة امرأة بعاهات "مستديمة".





تدعي المرأة وتدعى «جيسيكا ماي أندرو» 28 عامًا، أن الكلب "الخارج عن السيطرة" نهشها دون سابق إنذار بينما كانت ترقص في حدث أقيم خلال 31 أكتوبر الماضي في ييت بالقرب من بريستول.





وقد عض الكلب ساقها مرارًا وتكرارًا فمزقها حتى العظم، وتم نقلها إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة وكسر في العظام.





مما تطلب ترقيعًا فوريًا للجلد والعضلات يليهم المزيد من العمليات الجراحية الترميمية التي يجب عليها القيام بها خلال العام المقبل.





أحال رجال أمن أفون وسومرست أنفسهم إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC)، الذي أعاد التحقيق مع الضباط مع التحفظ.





وتصر أندرو على أنها لم تكن تتصرف بطريقة تهديدية أو عنيفة، بل كانت تحاول ببساطة أن ترقص بعيدًا خلال لحظاتها الأخيرة في الحفلة مع اقتراب الضباط من الحشد.





قالت لصحيفة الجارديان مساء السبت: "أعلم أن الحفلات ليست هي الشيء الذي يجب القيام به أثناء الوباء، لكنها كانت جميلة حتى هاجمني ذلك الكلب".





فتح الضباط جدار دروعهم لأعلى قليلًا وفي الدقيقة التالية كان الكلب يهاجم الجزء العلوي من ساقي. "لقد أصبحت ساقي في شكل مختلف تمامًا الآن لأنها سحبت الكثير من الدهون من الأعلى."





وقد عض الكلب ساق المرأة مرارًا وتكرارًا فمزقها حتى العظم، وتم نقلها إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة وكسر في العظام، حيث تسبب الكلب البوليسي في إصابة المرأة بعاهات "مستديمة".





فيما تؤكد المرأة أنها لم تكن تتصرف بطريقة تهديدية أو عنيفة، بل كانت تحاول ببساطة أن ترقص بعيدًا خلال لحظاتها الأخيرة.





مما تطلب ترقيعًا فوريًا للجلد والعضلات يليهم المزيد من العمليات الجراحية الترميمية التي يجب عليها القيام بها خلال العام المقبل.





وقد هزت الحادثة الأليمة الشارع البريطاني، وتم تحويل الضباط المسئولين عن تفكيك الحفل الغير قانوني للتحقيق، بعد تعرض المرأة لإصابات خطيرة بسبب الكلب.









هزت حادثة مروعة الشارع البريطاني بعد هجوم كلب بوليسي "خارج عن السيطرة" على امرأة، خلال محاولة الشرطة فض حفل غير قانوني.