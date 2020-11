حان وقت الوداع.. شاهد لحظة اعتزال نجم المصارعة الشهير أندر تيكر

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المصارعة الحرة اندر تيكر الذي قدم مباراة اعتزاله حلبة المصارعة أمس، بعد مسيرة كبيرة في اللعبة استمرت 30 عامًا مليئة بالانتصارات والاحتفالات والمنافسة الشديدة بين أندر تيكر ومنافسيه.





وظل اندر تيكر محتفظا بمكانته في عالم المصارعة لمدة 30 عاما، فقد كان مجرد دخوله إلى حلبه المصارعة يبث الرعب في قلوب المصارعين في المكان وأحيانا كان ينسحب الخصوم من المنافسة قبل مصارعته، وعدد المباريات التي هزم فيها لا يذكر بسبب ندرتها.

ودع اندر تيكر أمس حلبة المصارعة للأبد، بعد أن أشعل الحماس بها لمدة 30 عاما وتعلق الجمهور بحلبة المصارعة من خلاله، وكان ينتظر الجمهور في الحلبة والمشاهدين في المنازل لحظة دخوله.

حاول اندر تيكر حبس دموعه أثناء حفل توديعه من حلبة المصارعة إلا أنه لم يتمكن، وفرت الدموع على جبينه في آخر ظهور له على الحلبة أثناء توديعه لجمهوره و موظفي wwe.

جدير بالذكر أن الحانوتي حرك مشاعر الجمهور في مباراته الأخيرة، حينما أظلمت الحلبة ولعبت الموسيقى الحزينة كعادة دخوله في كل مرة، ولكن في تلك المرة، أخبر الجمهور أنه سيشتاق للحلبة في الأيام القادمة، فقد أمضى عمره كله مصارع يرعب خصومه في ذلك المكان ويتركهم ليرقدوا في سلام من بعده، فقد حان الوقت أن تنتهي أسطورة الأندرتيكر.

تأثر الجمهور بتلك الكلمات، فبالرغم من صلابة ذلك الشخص إلا أنه دفع عدد كبير من الجمهور إلى البكاء حزنا على غيابه للأبد من الحلبة، وأكد عدد كبير من متابعيه أنهم سيفتقدون مشهد دخول الحانوتي إلى حلبة المصارعة، بالإضافة إلى أن متابعي المصارعة الحرة ارتبطوا بذلك المصارع بشكل خاص.

علق رواد التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو المنتشر لأندرتيكر وهو يتحدث في مباراة الاعتزال بكلمات الحب والتعبير عن تعلقهم به، وأنه كان أحد أسباب تعلقهم بحلبة المصارعة.

"My time has come to let The @undertaker Rest In Peace."#ThankYouTaker #FarewellTaker #SurvivorSeries pic.twitter.com/vIZShTdwmi