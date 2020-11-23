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محافظات

لجنة التعاون الأفريقي بجمعية رجال الأعمال تستقبل وفدا من بيلاروسيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:49 م
لجنة التعاون الأفريقي
لجنة التعاون الأفريقي بجمعية رجال الأعمال
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همت الحسينى
استقبلت اليوم الاثنين لجنة التعاون الافريقي بجمعية رجال الاعمال برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، وفدا من دولة بيلاروسيا برئاسة سيرجي تيرنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة،  وذلك بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية.


كما ضم  وفد دولة بلاروسيا أيضا كلا من سيارحي شوليك المدير العام لشركة ماز لإنتاج سيارات النقل الثقيل، وايفان ماروز مدير مكتب ماز بالقاهرة، واليكساندر اتروشيك نائب المدير التجاري لشركة ماز.


ومن جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة ان اللقاء يأتي في اطار استفادة الجانب البيلاروسي والاستعانة بالخبرات المصرية في الدخول لاسواق افريقيا وبحث تسويق منتجات شركة ماز لتصنيع سيارات النقل الثقيل في افريقيا ، حيث انها شركة منتجة لمختلف وسائل النقل الثقيل والتي يتم تصنيع بعض منتجاتها في المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.


وأضاف ان الجانب البيلاروسي يسعي للاستفادة من التواجد المصري في أفريقيا في ظل ما تتمتع به مصر من علاقات واتفاقيات مع الاشقاء الافارقة وتزامنا مع البدء في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة في افريقيا العام المقبل.


وأشار الى ان الجهد الكبير في الزيارات لافريقيا نتج عنه تأسيس شركة ايجي نايل شركة مصرية تعمل في افريقيا وغرض الشركة تصدير المنتجات المصرية الي اسواق افريقيا وتم انشاء المقر الاول في تنزانيا وتستهدف حاليا العديد منها : زامبيا، بوروندي، رواندا، كينيا، موزمبيق، الكونغو الديمقراطية و تصدير المنتجات المصرية الصناعية.


واقترح إقامة معرض في تنزانيا لعرض ما تنتجه شركة ماز البيلاروسية من انواع السيارات المختلفة لتعريف السوق الافريقي بهذه المنتجات والترويج لها كما توقع ان يسعي عدد من الدول حذو الشركات البيلاروسية في توطين صناعتها في مصر للاستفادة منها كبوابة لنفاذ منتجاتهم لأفريقيا والتمتع بالإعفاءات.


ومن جانبه اكد سيرجي تيرنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، ان العلاقات مع مصر جيدة ومتميزة، ولدينا رغبة اكيدة علي اقامة تعاون مشترك والاستفادة من خبرات وعلاقات مصر في دخول المنتجات البيلاروسية لاسواق افريقيا، ويتكون افريقيا هي محور التعاون المقبل بيننا وبين مصر، ليس فقط تعاون اقتصادي بل العمل علي احداث تنمية مستدامة لقارة افريقيا.


وأضاف ان العلاقات المصرية البيلاروسية مزدهرة وهناك تعاون في التجارة والصناعة ونقل التكنولوجيا، مشيرا الى  ان هناك 5 شركات بيلاروسية كبري تعمل في مصر وتقدم خدماتها للقطاع الحكومي والخاص المصري في مجال التكنولوجيا والصناعة واللوجيستيات.


وأشار الى  ان حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ نحو 125 مليون دولار ، ونسعي للعمل علي زيادته خلال الفترة المقبلة، لافتا الي ان اهم الصادرات البيلاروسية للسوق المصري تشمل معدات وآلات ونقل ثقيل واخشاب، فيما تستورد بيلاروسيا من مصر منتجات زراعية وأدوية وملابس.


وأوضح  انه اعجب بمنتجات الزجاج المنتجة بمصانع قرية جراح مركز اجا محافظة الدقهلية لما تتمتع به من جودة وتصميم وذوق عال مما يجعلها سلعة مقبولة جدا في أسواق روسيا وبيلاروسيا.


لجنة التعاون الأفريقي بجمعية رجال الأعمال تستقبل وفدا من بيلاروسيا
لجنة التعاون الأفريقي بجمعية رجال الأعمال تستقبل وفدا من بيلاروسيا
لجنة التعاون الأفريقي بجمعية رجال الأعمال تستقبل وفدا من بيلاروسيا
لجنة التعاون الأفريقي بجمعية رجال الأعمال تستقبل وفدا من بيلاروسيا
لجنة التعاون الأفريقي بجمعية رجال الأعمال تستقبل وفدا من بيلاروسيا
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