حملات تموينية مكثفة على المخابز والمحلات بمدينة أجا

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ،حملة تمونية موسعه حيث تم تكثيف الحملات التموينية لمتابعة مدى جودة الخبز المعروض للمواطنين والإعلان عن الأسعار وتم تشكيل حملة برئاسة رئيس مركز ومدينه اجا، يرافقها احمد فتحي حجازي نائب رئيس مركز ومدينة أجا ويحيى السيد مدير إدارة تموين اجا ومصطفى عوض ومحمد حسين المفتشان بالإدارة ووليد الجبرونى ومصطفى فتحى مفتشى الأغذية .





واسفرت الحملة عن ضبط مخبز ه.ع.ا بمدينة اجا ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز ف.ك.م بمدينة أجا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتم سحب عينات من الدقيق وإرساله للتحليل المعملى.. كما تم ضبط محل بقالة بقرية نوسا الغيط لبيعه سجائر بازيد من السعر الرسمي وتم تحرير محضر رقم ٥٣٥١لسنة٢٠٢٠جنح اجا امن دولة طوارئ وثلاث محلات تجارية بقرى سنبخت ونوساالغيط لعدم الإعلان عن الأسعار وتم تحرير المحاضر ٥٣٤٨، ٥٣٤٩، ٥٣٥٠ جنح أجا أمن دولة طوارئ وضبط محل بقالة لعدم وجود شهادة صحية وتم تحرير محضر رقم ١٩٩٧٢ جنح اجا وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.





وكان محافظ الدقهلية قد قرر غلق معمل مخللات بمركز بنى عبيد لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص وأمر بإحالة 5 محاضر به للنيابة العامة لضبط 32.5 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى





ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة ان المضبوطات تشمل 30 برميل جزر مخلل زنه البرميل 80 كيلو بالاضافة الى 30 طن جزر غير صالحة .





واضاف ان المحاضر المحررة بسبب وجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود حشرات ، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمصنع ، وعدم توافر الاشتراطات الصحية ، وكذا لوجود بيارة صرف صحى امام بوابة المصنع، وعلى الفور وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري للمصنع.





وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .