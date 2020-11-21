لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع مساعدات قافلة بالهنا والشفا

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت بسرعة توزيع قافلة مساعدات "بالهنا والشفا" والتى تسلمتها محافظة الدقهلية اليوم مساهمة من صندوق تحيا مصر لدعم ومساندة الاسر الاولى بالرعاية على مستوى المراكز والمدن والقرى بنطاق محافظة الدقهلية، والتى تشمل 30045 شنطة وجبات غذائية و7980 شنطة فراخ مجمدة و17000 كرتونه مواد غذائية و6500 بطانية.





وقد استقبل محافظ الدقهلية القافلة الانسانية" بالهنا والشفا" من صندوق تحيا مصر اليوم وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية وخالد البهنساوى ممثلا عن صندوق تحيا مصر ،و مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة، وممثلى جمعية الاورمان، وفريق العمل بها ، وممثلى جمعيتى مصر الخير ، والجمعية الشرعية بالدقهلية.





جاء ذلك فى اطار اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اكبر قافلة للمساعدات الانسانية تدخل موسوعة جنيس لدعم الاسر الأولى بالرعاية، بمساهمة "صندوق تحيا مصر" بالمحافظات المصرية.





وكلف محافظ الدقهلية ،الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ،للتنسيق مع الجمعيات الاهلية الكبرى العاملة على ارض المحافظة، "جمعية الاورمان، وجمعية مصر الخير ، والجمعية الشرعية " لتقوم بتوزيع كافة مساعدات " بالهنا والشفا"على باقى الجمعيات الاهلية المنتشرة فى ربوع المحافظة، لوصول تلك المساعدات الى جميع الاسر الاولى بالرعاية بنطاق محافظة الدقهلية.





واشار المحافظ الى ضرورة الانتهاء من توزيع كل المساعدات على جميع الاسر بنطاق المحافظة خلال اسبوع على الاكثر مؤكدا عدم تحميل المستفيدين ايه مصروفات نقل المساعدات ووصولها لهم مجانا.





وقد ثمن محافظ الدقهلية مساهمات صندوق تحيا مصر برعاية السيد رئيس الجمهورية والذى يحرص دائما على اطلاق برامج الحماية الاجتماعية، لكل فئات المجتمع المصرى ، وخاصة تلك التى تستهدف الاسر الاولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.



وفى ذات السياق وبمساهمات صندوق تحيا مصر ايضا ،فقد تسلمت محافظة الدقهلية 10 ماكينات للغسيل الكلوى و55 كرسى غسيل كلوى وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية " كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوى والتى دشنها السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس .

وقد وجه محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بتوزيعهم طبقا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة.





وقد اوضح وكيل وزارة الصحة ان نصيب مستشفى المنصورة العام الجديد 20 كرسى و2 ماكينة غسيل كلوى ، ومستشفى منية النصر 15 كرسى و8 ماكينات غسيل، ومستشفى دكرنس العام 10 كراسى، مستشفى المنزلة المركزى 10 كراسى.





وقال المحافظ ان ذلك يأتى فى اطار المبادرات المتتابعة لصندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والتى تشارك بفاعلية مع الدولة فى ان تصل اوجه الدعم لمستحقيها من الاسر فى ظل الظروف الحالية، اضافة الى تقديم المساعدات التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والرعاية الطبية.

