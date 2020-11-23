خاص ..تفاصيل تعاقد الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام وإعلان قيمة الصفقة

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد.





وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته

ووصل أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة الي مقر الأهلي للتوقيع رسميًا للقلعة الحمراء.





وأكد مصدر داخل وادي دجلة، أن الأهلي رفع العرض المالي إلى 12.5 مليون جنيه، بجانب بعض البنود الخاصة بمبالغ إضافية حال تجاوز نسبة المشاركة وإعادة البيع.





ومن المقرر أن يسدد الأهلي قيمة الصفقة على 3 دفعات، وسيتم تحويل المبلغ الأكبر اليوم الإثنين، بقيمة 5 ملايين جنيه، ثم يتم سداد 4.5 مليون جنيه بعد 3 شهور و3 ملايين جنيه بعد 3 شهور أخرى.





ويستعد الأهلي، لاستقبال اللاعب وتوقيع العقود وإجراء الكشف الطبي، قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.





ولعبت ضغوط رمضان بيكهام دورا كبيرا على إدارة وادى دجلة بشأن تغير موقفهم وإبداء موفقة جديدة برحيله إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن أعلن اللاعب رغبته الكاملة فى الانتقال إلى القلعة الحمراء، مطالبا وادى دجلة بتسهيل إجراءات انتقاله وعدم الوقوف أمام رغبته.



