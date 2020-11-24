تابع ضوابط كورونا.. محافظ بني سويف يتفقد لجان إعادة انتخابات النواب

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بعض مقار ولجان الاقتراع بمركزي ناصر وبني سويف، للاطمئنان على سير عملية التصويت بجولة الإعادة على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب 2020، التي تعقد على "مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري "ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13محافظة،من بينها بني سويف والتي يتنافس فيها 16 مرشحا على 8 مقاعد فردية في 4 دوائر،حيث يبلغ عدد الناخبين مليونا و883 ألفا داخل 481 مركزا انتخابيا يضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.









اطمأن المحافظ"خلال جولته" على الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان وتهيئة الأجواء المناسبة للتيسير على الناخبين أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الوقائية الصحية من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين، نظرا لإجراء الانتخابات في ظل ظروف استثنائية مع تداعيات فيروس كورونا.









وأكد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجانب التنظيمي من خلال تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل العملية الانتخابية ،مشيرًا إلى أن المحافظة أتمت استعداداتها لانتخابات جولة الإعادة على المقاعد الفردية ،وتمت مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للانتخابات من خلال منظومة محكمة سواء ميدانيا بالمرور والتواجد باللجان أو من خلال غرفتين عمليات رئيسية ومركزية بديوان عام المحافظة بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.









رافق المحافظ خلال جولته كل من: سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، اللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وعلي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.









كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اتخذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب فى الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي، و المقرر إجراؤها الاثنين والثلاثاء ،ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تضم 14محافظة،من بينها بني سويف والتي يتنافس فيها 16 مرشحًا للفوز بـــ 8 مقاعد فردية ، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليونا و883 ألفا و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت في 481 مركزا بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.









واطمأن المحافظ على جاهزية اللجان ، وخطة التعقيم المتبعة بالتنسيق مع التربية والتعليم والوحدة المحلية وحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات واشتراطات وزارة الصحة ، وتابع الإجراءات الاحترازية المنفذة خاصة فيما يتعلق بضمان التباعد الاجتماعي خلال عملية الاقتراع ، والتزام الناخبين بالكمامات ، وتوفير المواد المعقمة، وغيرها من الإجراءات المتبعة ، وتوفير كراس متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات التي تم تنفيذها في الجولة الأولى من الانتخابات.









وأشار محافظ بني سويف إلى تعليماته برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة ، ومشددا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، لافتا إلى أنه تقرر انعقاد وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة قبل بدء جولة الإعادة وحتى انتهاء العملية الانتخابية.









كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والقطاعات الخدمية بالمرور على المقار الانتخابية للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التي تم تجهيز المقار بها،خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا.









بالإضافة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية علي مستوي المحافظة،مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع الصحة والتعليم والوحدات المحلية، فضلًا عن تكليف مسؤولى القطاع الصحي بالاستمرار في تنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.









وأوضح أنه تتم متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة التي تم تخصيصها لأعمال فرز الأصوات ،بشكل يضمن استمرار وتوافر التسهيلات طوال يومي الانتخابات، حيث يجرى حاليا تجهيز 4 لجان عامة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبعة، بواقع :لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم(قسم شرطة بني سويف"بندر"،وقسم شرطة بني سويف الجديدة"شرق النيل"ومركز شرطة بني سويف)،ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي ث بنات وتضم (ناصر والواسطى)،ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم (مراكز ببا ،سمسطا والفشن).