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رياضة

ترقب مشاركة صلاح.. ليفربول يواجه أتالانتا اليوم بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:54 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مجدي سلامة
يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي نظيره أتالانتا الإيطالي اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.


وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن بعض أفكار المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قبل مباراة اليوم المنتظرة ضد أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.


وقالت الصحيفة الإنجليزية إن ليفربول سوف يظهر غدًا بالكثير من الأسماء التي لا تلعب كثيرًا على الرغم من فيروس الإصابات الذي ضرب الفريق مؤخرًا.


وشهدت تدريبات ليفربول اليوم استمرار غياب كل من الإسباني تياجو ألكانتارا والإنجليزي جوردان هندرسون، حيث لم يظهرا في التمرين الجماعي للفريق الأول.


وأصبح من المؤكد الآن غياب هندرسون وتياجو ألكانتارا عن مبارا ليفربول غدًا الحاسمة ضد أتلانتا الإيطالي مساء الغد على ملعب أنفيلد رود التاريخي، ولكن هناك احتمال لرؤية محمد صلاح أساسيًا اليوم.


وأصيب محمد صلاح مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بالقاهرة بمعسكر منتخب مصر استعدادا لملاقاة منتخب توجو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، مما تسبب في عدم مشاركة محمد صلاح مع منتخب بلاده ، وسافر النجم المصري من بعدها إلى إنجلترا عبر طائرة طبية مجهزة ومعه محمد النني، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، بعد إصابته أيضًا بفيروس كورونا المستجد.


وبعد 9 أيام من إصابة محمد صلاح، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي شفاءه تماما من المرض وتحول نتيجة مسحته الطبية من إيجابية إلى سلبية.


وذكرت الصحيفة التشكيل المتوقع لفريق ليفربول اليوم والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تيسميكاس، رايس وليامز، فابينيو ونيكو ويليامز

خط الوسط: ميلنر، فينالدوم وجونز

خط الهجوم: صلاح، أوريجي ومينامينو


ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الرابعة بـ9 نقاط، حيث استطاع الفوز في الثلاثة لقاءات التي خاضها محققًا العلامة الكاملة له، بينما يحتل فريق أتالانتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من ترتيب المجموعة بدوري أبطال أوروبا.
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