بفستان ناعم.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

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ولم تتكلف درة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها أعتمدت على البساطةو عدم المبالغة، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني الناعم المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

وتقوم حاليا درة بتصوير دورها فى حكاية "أول السطر" ضمن مسلسل إلا أنا وهي من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها درة وعمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.





وتعرض حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا" على شاشة قناة الـ دي إم سي، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل.





الحكاية مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال انور.





الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.





وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل إلا أنا والذي عرضت منه سبعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش وربع قيراط.





ومؤخرا ردت "درة" على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".





كانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.





وعقدت الفنانة درة عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.





وكشفت عن وجود قصة حب تجمع بينها ومهندس الديكور هاني سعد بدأت منذ شهر يناير الماضي، بعدما ظهرا في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.





وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.