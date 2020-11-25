ما التوقيت المناسب لتغيير كاوتش العربية؟.. خبير يرد "فيديو"

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن الكاوتش من أهم الأشياء لسلامة السيارة وخاصة في موسم الأمطار، ولكن ثقافة تغير الكاوتش في مصر لم تكن متاحة للجميع، أي يعنى عند سؤال شخص عن تغيير الكاوتش الخاص بسيارته فيكون الرد "لما تضرب"، ولم يسير أحد على خطوات تغيير الكاوتش السليمة، التي تكون بعيدا عن فساد حالة الكاوتش، بل تتعلق بتاريخ إنتاج الكاوتش، فلكل كاوتش له تاريخ انتهاء صلاحية، عندما ينتهى فترة الصلاحية للكاوتش فتكون حالة السيارة في خطورة.

وأضاف معتز عاطف، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدليل على أن الكاوتش فى حالة سيئة، فحينها يكون الكاوتش استنفذ من المطاط، التي تكون عبارة عن مادة الكاوتش، فيجب أن تكون تلك المادة لينة حتى تساعد على أن يكون الكاوتش والأرض فى حالة ربط وتماسك، أما فى حالة فساد الكاوتش فحينها يفقد المطاط جودته فتؤدى إلى انزلاق الكاوتش أو شده فيؤدي إلى قطعه وتلفه.

وأشار "عاطف"، إلى أن مدة صلاحية الكاوتش تستمر من 40 إلى 60 ألف كيلو، فى حالة إن الأمور تسير طبيعية، أى يعنى عدم حدوث ثقب فى الكاوتش لعدة مرات، وأيضا ضبط الزوايا والعفشة الخاصة بالسيارة، وإن كان الأهم معرفة تاريخ تركيب الكاوتش والمسافة التى تقطعها الكاوتش، لتجنب مخاطر فساد حالة الكاوتش.

وأكد خبير السيارات، أن تاريخ الإنتاج يتواجد على الكاوتش، بالأسبوع التى تم إنتاج الكاوتش به، مفسرا كتابة تاريخ أسبوع انتاج الكاوتش، حتى توضح شركة الإنتاج الأسبوع يكون فى أول السنة أو أخرها، وذلك لأن يتم تغيرها من مدة 3 إلى 5 سنين، تختلف عدد سنوات على قيمة وجودة حالة الكاوتش.

وأوضح خبير السيارات، أن يجب المراجعة على استبن الكاوتش باستمرار، وذلك لأنه بسبب وجوده فى السيارة دون استعمال تؤدى إلى نفاذ مادة المطاط منها فتعمل على فساده، مؤكدا عند وجود الإستبن دون مراجعة فلا يصلح بعد مدة طويلة للسفر أو السير لمسافات بعيدة، متابعا أن سخونة الأرض يمكن أن تلحق بالضرر للكاوتش عند السرعات العالية، وأيضا السرعات العالية والسير بالكاوتش لمسافات بعيدة يستنفذ من عمر الكاوتش.